[ Zaufali nam ]

DOTARCIE DO GRUPY

Golfista to świetny klient - często decyzyjny i majętny. A jest ich już w Polsce ponad 25.000. Z chęcią pomożemy do nich dotrzeć poprzez turnieje golfowe, nasze media czy akcje specjalne. Ponieważ sami również jesteśmy golfistami, bardzo dbamy o to, aby zrobić to ze smakiem i w odpowiedniej momencie, aby uzyskany efekt był najlepszy i dobrze przyjęty przez odbiorcę.